Президент РФ Владимир Путин посетит Северную Корею в ближайшее время.

Об этом сообщает местное информационное агентство ЦТАК.

"Президент Путин еще раз выразил глубокую признательность за то, что председатель КНДР Ким Чен Ын пригласил его нанести визит в Пхеньян в удобное время, также выразил готовность посетить КНДР в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В Кремле подтвердили, что визит готовится, но не уточнили его даты. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что "сроки будут согласованы по дипломатическим каналам".

В последний раз российский президент наносил визит в Пхеньян более двух десятилетий назад - в 2000 году. Его там встречал предыдущий глава КНДР Ким Чен Ир. А 15-17 января министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи приезжала в Россию по приглашению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ранее мы писали, что в середине сентября прошлого года Ким Чен Ын посетил Россию и встретился с Путиным.

Напомним, Северная Корея сейчас массово поставляет России снаряды и баллистические ракеты.

В то же время в КНДР называют "необоснованными" обвинения в поставке вооружений в РФ.