Президент США Дональд Трамп подтвердил, что посетит КНР в апреле для встречи с её председателем Си Цзиньпином.

Кадры соответствующего фрагмента выступления американского лидера перед прессой публикуют политические телеграм-каналы.

При этом Трамп отметил, что ждёт этой встречи, а также последующего визита Си Цзиньпина в Америку до конца года.

"Не могли бы вы подтвердить, что собираетесь посетить Китай в первую неделю апреля?" – задал вопрос журналист.

"Да, я посещу председателя Си в апреле. С нетерпением жду этого. Он приедет сюда позже в этом году. И я очень жду этой встречи. Нет, наши отношения с Китаем сейчас очень хорошие. И это, знаете ли, не имеет большого отношения к Китаю – то, что мы объявляем сегодня, но нет, мои отношения с председателем Си очень хорошие", – ответил президент США.

Напомним, недавно президент США и председатель КНР провели долгий разговор по телефону.

По словам Трампа, беседа охватила множество ключевых тем, в частности двустороннюю торговлю, военные вопросы, закупки Китаем нефти и газа у Соединённых Штатов, а также конфликт России и Украины.

Ранее Трамп высоко оценил предыдущую встречу с Си Цзиньпином, назвав её "замечательной для обеих наших стран" .