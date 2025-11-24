Президент США Дональд Трамп в апреле поедет в Китай.

Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

"Я только что провёл очень хороший телефонный разговор с Президентом Китая Си Цзиньпином. Мы обсудили множество тем, включая Украину/Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты. Мы достигли хорошей и очень важной сделки для наших великих фермеров – и ситуация будет только улучшаться<...> Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине. В этой связи президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле, на что я согласился, и я пригласил его с ответным государственным визитом в США в течение года. Мы согласились, что важно часто поддерживать связь, чего я с нетерпением жду", – сообщил Трамп.

Напомним, после своего прошлого разговора с председателем КНР Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином была "замечательной для обеих наших стран".

"Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", – прокомментировал мероприятие американский президент.

Ранее Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина сильными лидерами, "с которыми нельзя играть".