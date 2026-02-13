Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически отверг призывы к переговорам с Россией, с которыми выступил, в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Соответствующее заявление политик сделал в Мюнхене на 62-й международной конференции по безопасности.

"Мы тесно связаны с теми, кто ведёт переговоры с российской стороной, будь то Соединённые Штаты Америки или же сама Украина. Мы хорошо скоординированы, и нет ничего, что не обсуждалось бы, по крайней мере обсуждалось с обеими сторонами до этого. Если есть смысл говорить, мы готовы говорить. Но как вы видите на примере американской стороны, Россия ещё не готова вести серьёзные переговоры. По моему личному мнению (это моя личная оценка), эта война закончится только тогда, когда Россия будет по меньшей мере экономически истощена, когда истощится её военный потенциал. Я сказал в своей речи, что мы сделали многое, чтобы достичь этого, но мы ещё не у цели. Россия должна прекратить эту страшную войну против Украины. И мы должны сделать всё необходимое, чтобы довести её до точки, где она не будет видеть никаких преимуществ в продолжении этой ужасной войны. И если есть смысл говорить, мы готовы говорить. Но они должны признать, что действительно готовы вести переговоры о прекращении огня, а затем - о мирном плане", - заявил Мерц.

Напомним, большинство опрошенных немцев (58%) высказались за проведение переговоров канцлера Германии и президента России Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Между тем Макрон объяснил, почему Европейский Союз должен вступить в диалог с Россией: по его словам, в дальнейшем всё равно придётся выстраивать "новую архитектуру" сосуществования с РФ.