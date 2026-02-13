Немецкий центр военных игр при Университете Бундесвера в Гамбурге провел военную симуляцию и установил, что России хватит всего 15-тысячной армии, чтобы ввергнуть НАТО в кризис, потому что союзники не станут быстро реагировать на ее вторжение.

О результатах моделирования рассказала немецкая газета Die Welt.

Согласно сценарию центра, после гипотетического перемирия в Украине Москва может перебросить свои силы на северо-запад, используя предлог гуманитарного кризиса в Калининграде. Российские войска войдут на территорию Литвы, а российские беспилотники и мины блокируют ключевые маршруты переброски сил НАТО. США в первые 48 часов не признают произошедшее однозначным случаем применения статьи 5 устава НАТО, Германия и Польша будут колебаться. Россия установит огневой контроль над Балтией из Беларуси и Калининграда.

"Военная цель России в странах Балтии - дискредитировать НАТО как альянс и ослабить Европейский Союз. Этого можно достичь, убедительно продемонстрировав, что НАТО и другие страны ЕС мало что смогут сделать, если Россия скажет, что отрезает страны Балтии от остальной Европы", - заявил австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади, игравший в симуляции роль начальника российского Генштаба.

Отметим, что эта публикация появилась на фоне постоянных заявлений из Европы, что Россия может напасть на неё в течение нескольких лет. В России такие планы отрицают.

Ещё в позапрошлом году американское издание Politico писало, что европейцы не способны защититься от нападения РФ.

Между тем недавно польский министр заявлял, что Украина сможет воевать ещё три года.