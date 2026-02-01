Запланированная на сегодня встреча представителей Украины, России и США в Абу-Даби, по-видимому, не состоится.

Об этом пишет Reuters.

Такой вывод агентство делает после вчерашнего заявления президента Украины Владимира Зеленского, что Киев ожидает дополнительной информации от Вашингтона о дальнейших мирных переговорах и рассчитывает на новые встречи на следующей неделе.

Напомним, ранее сам Зеленский заявлял, что встреча в Абу-Даби может быть перенесена из-за обострения на Ближнем востоке в отношениях между США и Ираном. О возможности большой войны на Ближнем Востоке мы писали в отдельном материале.

Между тем накануне во Флориде специальный посланник США Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент провели переговоры с представителем Кремля Кириллом Дмитриевым. Уиткофф охарактеризовал встречу как "продуктивную и конструктивную".

