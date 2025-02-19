Послы Евросоюза одобрили 16-й пакет санкций в отношении России. Решение приняли представители 27 государств.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В очередной санкционный пакет войдут запрет на импорт первичного алюминия, продажу игровых консолей и включение в список 73 судов "теневого флота". При этом закупку алюминия предлагается запрещать поэтапно и только через год.

Также в санкции войдут запрет на вещание в ЕС восьми российских СМИ, на экспорт хрома и некоторых химикатов, обслуживания нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Кроме того, под ограничения попали 13 российских банков, физлица и компании, которые, как считают в ЕС, помогают России продолжать военные действия.

Окончательно санкции могут утвердить в понедельник, в годовщину вторжения РФ.

Между тем агентство Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что госсекретарь США Марко Рубио заверил союзников в ЕС, что Вашингтон сохранит санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о завершении войны в Украине. По словам источников, у Дональда Трампа не станут отменять ограничения даже после встречи президента США с Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшее время.

Вчера после встречи с делегацией из Москвы в Эр-Рияде Рубио говорил, что "Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта".