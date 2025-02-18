Банковские карты России будут работать по всему миру в случае окончания боевых действий в Украине.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, об этом российская делегация договорилась с американской на переговорах в Саудовской Аравии.

Напомним, сегодня в Эр-Рияде закончились переговоры делегаций США и РФ. Они стали первыми официальными с начала полномасштабной войны в Украине. Обе стороны дали позитивные оценки итогам разговора и договорились вести диалог дальше.

В частности, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что "Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет признавать результат переговоров США и РФ в Эр-Рияде.

Ранее Зеленский заявил, что Украину никто не приглашал на переговоры в Саудовскую Аравию. Также он отказался встречаться с представителями РФ до тех пор, пока не будет выработан совместный с Западом план прекращения боевых действий.

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