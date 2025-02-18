Евросоюз не собирается отменять антироссийские санкции, если это сделают США.

Такое заявления сделал в Брюсселе журналистам еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

Чиновнику задали вопрос о том, будет ли ЕС отменять санкции против России, если так поступят США взамен на прекращение огня в Украине, или же Брюссель будет проводить свою санкционную политику.

"Учитывая политику новой администрации США, ЕС должен взять вопросы собственной безопасности в свои руки, это также касается санкционной политики. Вы знаете, что сейчас идет работа над 16-м пакетом", - ответил Домбровскис.

Между тем журнал The Economist вчера написал, что на фоне активизации разговоров о скором завершении войны в Украине Европа уже присматривается к возобновлению масштабных закупок российского газа. Разговоры об этом активизировали самая холодная за последние три года зима в Европе и другие факторы.

Напомним, Евросоюз принял 15-й пакет санкций против России в декабре. Очередные санкции были направлены на пресечение обхода предыдущих рестрикций ЕС, теневой флот Москвы и ослабление военно-промышленного комплекса РФ.