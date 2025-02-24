Южная Корея сняла часть санкций с России.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба министерства промышленности, торговли и ресурсов республики.

Сеул принял решение снять санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Решение вступит в силу с 28 февраля.

Как заявили власти Южной Кореи, медицинское оборудование не является военным и не принимает участия в боевых действиях, а значит, не подпадает под санкции.

"С 28 февраля вступает в силу проект изменений "Уведомления об экспорте и импорте стратегических материалов". Экспорт в Россию медицинского оборудования в исключительном порядке освобождается от индивидуальных разрешений", - говорится в сообщении.

Между тем сегодня Совет Европейского союза утвердил 16-й пакет санкций против России. В частности, введены ограничения на поставки России программного обеспечения, оборудования и технологий для добычи нефти и газа. Также под ограничения попали 74 танкеров "теневого флота", 48 физических и 35 юридических лиц, компании из третьих стран, в том числе из Индии, Казахстана, КНР, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

Как мы писали, ранее госсекретарь США Марко Рубио после встречи с делегацией из Москвы в Эр-Рияде говорил, что Западу придется отменять санкции против России в случае урегулирования украинского конфликта.