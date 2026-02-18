Петербургских студентов и преподавателй высших учебных заведений приглашают вступить в новые войска беспилотных систем армии РФ. Взамен им обещают всевозможные льготы и статус ветерана.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Бумага".

Объявления о наборе в упомянутые войска с начала февраля появились как минимум в 16 петербургских вузах, включая Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Объявления размещены в корпусах университетов или на официальных сайтах.

Так, в объявлении на странице СПбГУТ сказано, что для прохождения военной службы по контракту в войсках беспилотных систем приглашаются студенты, сотрудники и выпускники в возрасте от 18 до 45 лет. От кандидатов требуют наличие категории годности к военной службе "А" или "Б" и отсутствие судимости. Приоритет при отборе отдают пилотам дронов, киберспортсменам, авиамоделистам, геймерам и имеющим опыт работы в сфере радиоэлектроники или систем связи не менее одного года.

Контракт с желающими заключат на год, на время службы студентам предоставят академический отпуск.

Что касается выплат, что при заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 3 миллиона рублей (39 тысяч долларов), денежное довольствие в боёв - от 220 000 рублей (2,75 тысячи долларов), дополнительные выплаты за выполнение боевых задач от 5 000 до 500 000 рублей (6,5 тысячи долларов).

Отслужившим также обещают преимущество при поступлении в магистратуру и аспирантуру, перевод с контрактной системы обучения на бюджетную, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы.

В декабре в России геймеров призывали идти добровольцами на операторов военных дронов.

А летом мы рассказывали, как в РФ создали элитные беспилотные подразделения "Рубикон".