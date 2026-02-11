Молодые мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые добровольно отслужили по заключенному на год контракту, получат год отсрочки от мобилизации.

За соответствующий законопроект №13574 в целом проголосовали 243 народных депутата Верховной Рады.

Иными словами, военнообязанные и резервисты 18-25 лет, которые во время действия военного положения год служили по контракту и были уволены на законных основаниях, не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения. Такие мужчины могут вернуться в армию по собственному желанию.

Принятый закон должен подписать президент Владимир Зеленский. Закон вступит в силу со следующего дня после его опубликования.

Напомним, что по молодёжному контракту срок службы составляет год. Исключение составляют войска беспилотных систем - там служат два года. Молодёжный контракт предполагает существенные денежные выплаты.

Ранее секретарь комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявлял, что после завершения срока молодёжного контракта "18-24" и демобилизации из ВСУ подписавших такой контракт могут сразу же мобилизовать.