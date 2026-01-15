Герой известного мемного видео Виталий Чепурко, известный как полтавский поджигатель, пошел служить в украинскую армию.

Об этом он сообщил на своём YouTube‑канале.

В 2010 году стало вирусным видео с Чепурко, который поджег входные двери по меньшей мере 28 многоквартирных домов в Полтаве. Тогда он объяснил свои действия тем, что ему нравится наблюдать ужас людей.

"Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают. Ну, люди в шоке, глаза аж вылазят у них. Ну а мне это по приколу - смотреть, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь", - говорил Чепурко в ставшем мемным ролике.

Сейчас он сам записал видеообращения.

"Вы спросите, куда поджигатель пропал. А никуда он не пропал. Я пошел добровольно служить в ряды ВСУ. Пока еще учений нет, принял присягу и буду учиться воевать против... ну, вы поняли, кого", - сказал Чепурко в одном ролике, снятом сразу после мобилизации.

В более позднем ролике он пообещал "мочить гадов, выжигать, чтобы они бегали и суетились".

В 2011 году, после серии поджогов, Чепурко приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. Освободившись, он заявлял о намерении исправиться, а теперь стал солдатом ВСУ.

