Основатель журналистского проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что его мобилизуют.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

По словам Бигуса, Винницкий ТЦК сделал ему "предложение, от которого трудно отказаться". И нынешнее видео с ним, опубликованное час назад, скорее всего последнее, после чего он будет "не совсем в статусе человека".

Бигус добавил, что проект Bihus.Info продолжит работу и без его участия.

Напомним, три месяца назад разразился скандал после обвинений в адрес Бигуса в работе на СБУ и в том, что он в 2022-м фиктивно числился на военной службе. Сам Бигус заявлял, что служил в разведке.

При этом в начале 2024 года получил большой резонанс скандал с организацией слежки за Бигусом со стороны сотрудников СБУ. Расследование журналистов установило, что к слежке причастны 30 человек.

Бигус и его ресурс активно поддерживали НАБУ и САП, в противостоянии с которыми сейчас находится Офис президента.

