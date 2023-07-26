Так выглядит метро в Киеве во время воздушной тревоги. Фото: "Страна"

В среду, 26 июля, в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. В связи с чем многие киевляне воспользовались станциями метрополитена, как укрытиями. 

Так выглядит киевское метро во время воздушной тревоги.

Людей в метро очень много, все ждут окончания воздушной тревоги. На станции метро раздают табуретки.

Так выглядит киевское метро во время воздушной тревоги

Так выглядит киевское метро во время воздушной тревоги

Киевское метро во время воздушной тревоги

Киевское метро во время воздушной тревоги

Метро в Киеве во время воздушной тревоги

Метро в Киеве во время воздушной тревоги

Кроме того, местные паблики публикуют видео, как выглядит станция метро Минская в Киеве во время воздушной тревоги.

Напомним, в конце мая было принято решение, что общественный транспорт Киева в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Водители будут при этом делать объявление о ближайшем укрытии. Укрытием считается подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

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