В среду, 26 июля, в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу. В связи с чем многие киевляне воспользовались станциями метрополитена, как укрытиями.

Так выглядит киевское метро во время воздушной тревоги.

Людей в метро очень много, все ждут окончания воздушной тревоги. На станции метро раздают табуретки.

Кроме того, местные паблики публикуют видео, как выглядит станция метро Минская в Киеве во время воздушной тревоги.

Напомним, в конце мая было принято решение, что общественный транспорт Киева в случае воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Водители будут при этом делать объявление о ближайшем укрытии. Укрытием считается подземная станция метро, подземный переход, укрытие в домах и т.д.

Война в Украине идет уже 518-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 июля 2023 года в онлайне.

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