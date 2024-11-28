В Сирии силы антиасадовской оппозиции из Идлиба начали наступление на крупный город Алеппо, который Дамаск, при поддержке России, вернул под свой контроль в 2016 году.

По разным данным, наступающие силы уже в 5-10 километрах от Алеппо, приближаясь к городу с запада. Продвижение идет по дороге со стороны контролируемого протурецкими формированиями города Дарат Изза.

В атаке участвуют различные группировки - от радикальных исламистов до "Свободной сирийской армии", которую поддерживает Турция. Также ССА традиционно имеет тесные контакты со странами Запада, включая США.

Наступающие утверждают, что захватили 13 населенных пунктов, а также военную базы сил Асада, сообщает CNN. Паблики пишут, что наступление было внезапным, и бойцы сирийской армии оставили часть позиций вместе с техникой.

Напомним, мирное соглашение в Сирии было подписано в марте 2020 года при посредничестве Турции и РФ и с тех пор крупных боестолкновений в Сирии не было.

Президент Сирии Асад пользуется поддержкой России и Ирана. Российские паблики сообщают, что российская авиация наносит удары по отрядам оппозиции. Также на помощь сирийской армии отправлены проиранские формирования.

"Напомним, не так давно прошли слухи о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган, при посредничестве России, намерен урегулировать отношения с Асадом, которые были фактически разрушены в последние 12 лет из-за поддержки Турцией вооруженной сирийской оппозиции. Однако никаких видимых подвижек в направлении возможного соглашения в последнее время не наблюдалось. Тем более, что договориться сторонам непросто - очень много спорных вопросов (например, статус Идлиба - сирийской территории, которую контролируют поддерживаемые Турцией противники Асада).

В этом смысле есть три версии, что означает нынешнее обострение в Сирии при участии протурецких формирований из Идлиба. По одной из них - таким образом Эрдоган пытается улучшить для себя "переговорную позицию" и побудить Асада принять условия Турции по урегулированию отношений. А также, возможно, повлиять на позицию России по определенному кругу вопросов (связанным, возможно, не только с Сирией). По второй версии Эрдоган таким образом показывает, что для него вопрос урегулирования отношений с Асадом уже вообще не актуален. По третьей версии, Турция в нынешних событиях не играет первую скрипку, а нынешнее наступление подразделения оппозиции предприняли по согласованию с Западом, чтоб сделать невозможными договоренности Эрдогана с Асадом, а также столкнуть Турцию с Россией и Ираном", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".