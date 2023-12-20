Украина попала в число самых опасных регионов мира на ряду с Сирией и Сомали.

Об этом сообщает британское издание Independent, публикуя список стран, где в настоящее время угрозы здоровью и жизни наиболее высоки.

"По "безопасности" Украине, Сирии, Ираку, Афганистану, Ливии, Йемену, Южному Судану, Центральноафриканской Республике и Сомали был присвоен высший уровень предупреждения "чрезвычайный", - сообщает издание.

Самыми безопасными странами названы Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания.

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Война в Украине идет уже 665-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ атакует на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, имея преимущество в вооружении и в количестве личного состава. Под Бахмутом цель РФ - начать наступление на Часов Яр, чтобы в конечном счете выйти на границы Донецкой области. В Харьковской области россияне продолжают штурм в районе Синьковки с целью создания плацдарма для дальнейшего наступления на Купянск.

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