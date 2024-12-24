Турция и захватившие власть в Дамаске группировки могут начать совместную военную операцию против курдов.

Об этом пишет турецкая газета Hurriyet со ссылкой источники своего обозревателя Абдулькадира Сельви.

Операция начнется, если курды не сложат оружие. Анкара и Дамаск требуют от курдской организации YPG и "Рабочей партии Курдистана" покинуть занимаемые территории на севере Сирии.

Ультиматум может быть выдвинут после формирования временного правительства в Сирии.

Напомним, ранее глава МИД Турции Хакан Фидан допускал прямое вмешательство Турции, если новые власти в Дамаске сами не справятся с курдами.

В США, которые поддерживают курдов, это вызывает негативную реакцию.

Ранее сенатор Линдси Грэм предлагал ввести санкции против Турции. А известный американский эксперт по Ближнему Востоку Майкл Рубин призвал США готовиться к войне с Турцией в Сирии.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Турция осуществила "недружественный захват Сирии". По его словам, люди, которые вошли в Сирию, контролируются Турцией.