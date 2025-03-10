Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совбеза ООН в связи с бойней в Сирии
Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета безопасности ООН из-за бойни в Сирии, где правительственные войска жестоко подавляют восстание алавитов и христиан.
Как сообщил российский дипломат Дмитрий Полянский, заседание планируется на сегодня, 10 марта, на 10 утра по центральноевропейскому времени.
Совбез ООН соберется "в связи с насилием против мирных жителей в Западной Сирии".
Также вчера действия Дамаска раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио.
"Соединенные Штаты осуждают радикальных исламистских террористов, включая иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии. Соединенные Штаты поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины, и выражают свои соболезнования жертвам и их семьям. Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в этих массовых убийствах против сирийских общин меньшинств", - цитирует Рубио Госдепартамент.
Детальнее о том, что происходит в Сирии, мы писали в отдельном материале.
Отметим, что это уже второй прецедент, когда США и РФ совместно выступают в Совете безопасности ООН.