Россия и США запросили срочные закрытые консультации Совета безопасности ООН из-за бойни в Сирии, где правительственные войска жестоко подавляют восстание алавитов и христиан.

Как сообщил российский дипломат Дмитрий Полянский, заседание планируется на сегодня, 10 марта, на 10 утра по центральноевропейскому времени.

Совбез ООН соберется "в связи с насилием против мирных жителей в Западной Сирии".

Также вчера действия Дамаска раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио.

"Соединенные Штаты осуждают радикальных исламистских террористов, включая иностранных джихадистов, которые в последние дни убивали людей на западе Сирии. Соединенные Штаты поддерживают религиозные и этнические меньшинства Сирии, включая христианские, друзские, алавитские и курдские общины, и выражают свои соболезнования жертвам и их семьям. Временные власти Сирии должны привлечь к ответственности виновных в этих массовых убийствах против сирийских общин меньшинств", - цитирует Рубио Госдепартамент.

Детальнее о том, что происходит в Сирии, мы писали в отдельном материале.

Отметим, что это уже второй прецедент, когда США и РФ совместно выступают в Совете безопасности ООН.