Израильтяне готовы к войне с Ираном, но волнуются, что она станет "бесконечной".

Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg в своём репортаже из Тель-Авива.

Несмотря на "сплочение вокруг флага", многие израильтяне были шокированы разрушениями, вызванными иранскими ракетами. И опасаются, что такие удары могут продолжать наноситься в течении недель – учитывая количество ракет у противника.

Некоторые израильские эксперты говорят, что итог этой войны выглядит слишком расплывчатым.

"Если Израиль не может уничтожить ядерную программу Ирана, ключевые компоненты которой находятся глубоко под землёй, когда и как может быть разрешен этот конфликт?" – задаются вопросом рядовые граждане.

"Мы окажемся в состоянии бесконечной войны. Консенсус в Израиле по Ирану, как левый, так и правый, вызывает тревогу: никто не поднимает вопросов и не бросает вызов Нетаньяху", – сказал Дэнни Цитринович, научный сотрудник Института исследований национальной безопасности в Тель-Авиве.

Другие опрошенные изданием считают, что Тель-Авиву необходимо добиваться дипломатического умерения ядерных амбиций Тегерана.

"Израиль не должен становиться зависимым от собственных успехов и, как следствие, от затяжной войны, нужно искать выход", — написал известный военный аталитик Йоав Лимор в правой газете "Исраэль Хайом".

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в виду дальнейшей эскалации с Ираном "перед нами трудные дни".

Ранее Нетаньяху заявил, что война с Ираном будет долгой.