Все китайцы, которые воюют на стороне России, являются добровольцами и не имеют отношения к китайскому правительству.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на чиновников США.

Несмотря на это, издание подтверждает присутствие офицеров китайской армии в тылах российской группировки, без участия в боевых действиях.

Reuters пишет, что воюющих китайцев в российской армии чуть более сотни. Они принимают участие в боях за деньги как наёмники, сообщает СМИ со ссылкой на двух американских чиновников.

Официальные лица США заявили, что китайские бойцы, по-видимому, имеют минимальную подготовку и не оказывают заметного влияния на военные операции России.

При этом, находящиеся в отдаленных тыловых районах китайские офицеры пытаются "извлечь тактические уроки из войны".

Ранее о том что Китай не посылает централизованно своих военных для участия в боевых действиях против Украины, писали другие западные СМИ.

Напомним, китайский МИД также заявил, что официальный Пекин не имеет отношения к добровольцам, которые вербуются в армию РФ.