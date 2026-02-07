В Лукьяновском СИЗО Киева началась эпидемия. У заключенных в корпусе "Столыпин" массово фиксируются симптомы инфекционного заболевания, включая кашель, высокую температуру, жжение в груди, ломоту в суставах, слабость, диарею и насморк.

Об этом заявил народный депутат Александр Дубинский, который находится в изоляторе по подозрению в государственной измене. Он ссылается на сообщение, которое прислали ему в бот обратной связи.

"У одного из заключенных уже выявлена пневмония", - цитирует сообщение Дубинский.

В нем также заявляется, что медицинская помощь фактически не оказывается, а лекарства были предоставлены только этому заключенному и с задержкой примерно на неделю и "если бы не наличие лекарств у арестантов, включая антибиотики, исход мог бы быть вплоть до летального".

Части заключенных сделали рентген, однако лечения после этого не назначили. Прогулки проходят раз в два–три дня, камеры переполнены — в помещении площадью 46 квадратных метров содержатся 24 человека при норме 16.

"Камеры фактически не отапливаются, часто отключается свет", - говорится в сообщении.

Также, в нем заявляется, что у заключенных забрали сухое горючее, которое они покупали сами, из-за чего невозможно даже вскипятить воду.

"По состоянию на 6 февраля число заболевших продолжает расти, при этом лечение по-прежнему не предоставляется", - цитирует Дубинский сообщение.

Официальных подтверждений этой информации пока нет.

Напомним, в январе апелляционный суд отменил залог для нардепа Александра Дубинского, поэтому он остался в СИЗО.

