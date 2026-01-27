Апелляционный суд отменил залог для народного депутата Александра Дубинского, он останется в СИЗО.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Решение суда первой инстанции о возможности внесения залога для подозреваемого в государственной измене народного депутата было отменено.

Напомним, в середине января суд продлил арест нардепу Александру Дубинскому, однако впервые дал возможность выйти под залог, определив его в размере 33 миллионов 280 тысяч гривен.

Дубинский назвал назначение залога "существенным прорывом моей юридической команды", однако сказал, что сумма залога для него неподъемна и поручил адвокатам готовить апелляцию.

Напомним, Дубинского обвиняют в "госизмене в составе преступной организации". По этому обвинению он находится в СИЗО с ноября 2023 года.

Сам нардеп обвинения отрицает, называя уголовное дело против себя политическим преследованием.

