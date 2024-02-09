В пятницу, 9 февраля, Печерский суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому.

Содержание под стражей продлили еще на 60 дней без возможности внесения залога.

Ранее Апелляционный суд также продлил срок содержания под стражей нардепу Дубинскому.

Как известно, Александра Дубинского обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Сам нардеп называл дело в отношении него сфабрикованным и основанным на пустых заявлениях.

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