Киевский апелляционный суд отказал защите народного депутата Александра Дубинского в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения. Дубинский остается под стражей до 13 февраля.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Дубинский уже прокомментировал решение суда.

"Судьи принимают решение по указанию из Офиса президента, а ОП хочет, чтобы на период политической турбулентности, которая сейчас происходит, я их не критиковал", - заявил нардеп.

Напомним, что сегодня в Киевском апелляционном суде проходило заседание по обжалованию меры пресечения нардепу Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.

Как известно, 11 января Печерский суд Киева продлил Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 13 февраля. В тот день самого Дубинского в зале суда не было, он находился в больнице следственного изолятора, поскольку перед этим ему сделали операцию из-за воспаления аппендицита.

Однако из медицинского учреждения следственного изолятора, где находился Дубинский, прислали протокол, в котором говорилось, что состояние нардепа позволяет ему принимать участие в судебном заседании, находясь в больнице, - и он выступил по видеосвязи.