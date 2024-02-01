В четверг, 1 февраля, в Киевском апелляционном суде началось заседание по обжалованию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.

Александр Дубинский. Фото: "Страна"

Напомним, 11 января Печерский суд Киева продлил Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 13 февраля. В тот день самого Дубинского в зале суда не было, он находился в больнице следственного изолятора, поскольку перед этим ему сделали операцию из-за воспаления аппендицита.

Однако из медицинского учреждения следственного изолятора, где находился Дубинский, прислали протокол, в котором говорилось, что состояние нардепа позволяет ему принимать участие в судебном заседании, находясь в больнице, - и он выступил по видеосвязи.

Как известно, Александра Дубинского обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.

Сам нардеп называл дело в отношении него сфабрикованным и основанным на пустых заявлениях.