В Киевском апелляционном суде началось заседание по обжалованию меры пресечения нардепу Дубинскому
В четверг, 1 февраля, в Киевском апелляционном суде началось заседание по обжалованию меры пресечения народному депутату Александру Дубинскому, которого подозревают в государственной измене.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" из зала суда.
Александр Дубинский. Фото: "Страна"
Напомним, 11 января Печерский суд Киева продлил Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 13 февраля. В тот день самого Дубинского в зале суда не было, он находился в больнице следственного изолятора, поскольку перед этим ему сделали операцию из-за воспаления аппендицита.
Однако из медицинского учреждения следственного изолятора, где находился Дубинский, прислали протокол, в котором говорилось, что состояние нардепа позволяет ему принимать участие в судебном заседании, находясь в больнице, - и он выступил по видеосвязи.
Как известно, Александра Дубинского обвиняют в осуществлении информационно-подрывной деятельности в пользу РФ.
По материалам следствия, он имел позывной "Буратино" и входил в состав преступной организации, сформированной главным управлением генштаба вооруженных сил России. Заявляется, что Дубинский распространял фейки про руководство Украины, в частности публикуя "пленки Деркача" о влиянии Киева на президентские выборы в США в 2019 году.
Сам нардеп называл дело в отношении него сфабрикованным и основанным на пустых заявлениях.