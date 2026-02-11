Киевский окружной административный суд встал на сторону мужчины, который скачал "Резерв+" и обнаружил, что находится в розыске по линии территориального центра комплектования. При этом он не получал повесток, а так же не были оформлены протокола или постановление об административной ответственности.

Вердикт суда опубликован в Едином реестре судебных решений.

При обновлении учетных данных в "Резерве+" истец обнаружил, что находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Эти сведения содержались в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Причем мужчине не присылали повесток, его не привлекали к ответственности по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. То есть он стал нарушителем правил воинского учета только в электронной записи в реестре без надлежащего процессуального оформления.

Кроме того, военнообязанный был за границей, о чём заранее уведомил орган ведения реестра путем обновления данных в "Резерве+", указав актуальный адрес проживания. Однако ТЦК не ответил на запрос адвоката истца, почему мужчину назвали нарушителем, и не предоставил доказательств нарушения.

В итоге суд пришел к выводу, что ТЦК не имеет права самостоятельно фиксировать нарушения военнообязанных в реестре, если лицо не привлечено к ответственности в установленном законом порядке.

Суд обязал ТЦК исключить из реестра указанные сведения и взыскать в пользу истца расходы на судебный сбора в размере 1211 гривен.

Осенью в ТЦК заявили, что не явившиеся по повестке и заплатившие штраф всё равно обязаны пройти военную медкомиссию.

Ранее мы писали, что в "Резерве+" появились уведомления о том, что ТЦК направил бумажную повестку по почте.