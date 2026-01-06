В "Резерв+" появились уведомления о том, что ТЦК направил бумажную повестку по почте.

Об этом сообщает Минобороны на своих страницах в соцсетях.

Уточняется, что уведомление через приложение – не электронная повестка, а только информационное сообщение. Его получение или прочтение не считается вручением повестки. Эта функция используется военнообязанными по желанию – её можно включить или отключить.

В извещении указываются дата и время, когда нужно явиться в ТЦК. При этом порядок отправки повесток не изменился: они печатаются и доставляются "Укрпочтой".

Ранее было анонсировано добавление функции подтверждения личности в "Резерв+" .

Война в Украине продолжается 1413-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 6 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, за выходные войска РФ продвинулись в Донецкой области под Покровском и Мирноградом, а также в районе Северска и к западу от Часова Яра. Кроме того, противник увеличил зону контроля возле Грабовского и Высокого в Сумской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.