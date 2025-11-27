В "Резерв+" добавят функцию подтверждения личности
В мобильное приложение "Резерв+" добавят возможность загружать фото его владельца.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своих страницах в соцсетях.
Это позволит военнообязанным подтверждать личность во время проверки военно-учётных документов.
Ранее появилась информация, что в "Резерв+" добавят оформление отсрочки от мобилизации для двух категорий военнообязанных.
Война в Украине продолжается 1373-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 27 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Покровске и под Мирноградом в Донецкой области. Военный обозреватель подтверждает заход отрядов противника в центр Покровска. Также зафиксировано продвижение неприятеля около Гуляйполя под Запорожьем.
