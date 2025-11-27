В мобильное приложение "Резерв+" добавят возможность загружать фото его владельца.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своих страницах в соцсетях.

Это позволит военнообязанным подтверждать личность во время проверки военно-учётных документов.

Ранее появилась информация, что в "Резерв+" добавят оформление отсрочки от мобилизации для двух категорий военнообязанных.

Война в Украине продолжается 1373-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 27 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Покровске и под Мирноградом в Донецкой области. Военный обозреватель подтверждает заход отрядов противника в центр Покровска. Также зафиксировано продвижение неприятеля около Гуляйполя под Запорожьем.

