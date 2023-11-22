Президент изменил состав ставки верховного главнокомандующего — из него выведен экс-председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Об этом говорится в сегодняшнем указе Владимира Зеленского.

Согласно указу, в персональный состав ставки был введен министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Щиголя обвиняют в том, что он вместе с заместителем украл 62 млн грн при закупке программного обеспечения через подконтрольные компании.

Между тем война в Украине идет уже 637-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте, как пишут военные паблики, наступательная активность падает из-за ухудшения погоды. В соцсетях появляется много видео из окопов с грязью, водой и снегом. Исключение, как сообщают, составляет Херсонский фронт.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.