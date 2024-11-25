Со вчерашнего дня украинские военные пишут о крайне тяжелой ситуации, которая складывается около Великой Новоселки в Донецкой области. Россияне пошли в прорыв, зашли в сам населенный пункт и постепенно окружают его с севера, с востока и с запада.

Военные указывают, что падение Великой Новоселки может вызвать эффект домино на всем южном фронте, так как это позволит россиянам развить наступление на запад в сторону Днепропетровской и Запорожской областей, обходя с севера украинские войска, которые держат оборону под Гуляйполем и Ореховым, вынудить их отступить под угрозой окружения и далее подойти к самому Запорожью. При этом, что важно, обойдя с тыла хорошо укрепленные позиции ВСУ на нынешней линии фронта.

Повторится ситуация с Очеретино - ключевым пунктом обороны украинских войск около Авдеевки, который неожиданно и без серьезных боев пал в апреле, что позволило армии РФ постепенно обойти с тыла всю линию укреплений, которые готовили ВСУ к западу от Донецка - от Карловского водохранилища до Горняка и Кураховки.

Угроза продвижения россиян в районе Великой Новоселки и далее на запад очевидна. А потому наверняка командование ВСУ постарается приложить максимум усилий, чтоб его остановить.

Но пока, судя по сообщениям и украинских военных, и российских телеграм-каналов, у ВСУ там наблюдается серьезная нехватка личного состава, что и позволило россиянам совершить прорыв, и пока их продвижение ещё не остановлено.

Напомним, украинские военные заявляют, что направление Великой Новоселки на юге Донецкой области не готово к обороне, хотя до границы с Днепропетровской областью осталось семь километров.

Мы подробно рассказывали в отдельном материале о проблемах вокруг Великой Новоселки, которая имеет важное значение для обороны соседней Запорожской области.