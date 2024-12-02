Администрация Джо Байдена разочарована неспособностью украинских властей пополнить армию живой силой в необходимых объемах.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"В Белом доме растет разочарование в отношении лидеров Украины, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет", - пишет издание.

Некоторые чиновники уходящей администрации считают, что вне зависимости от их действий ВСУ будут на фронте в меньшинстве без активизации мобилизации людей.

"Разрыв в боеприпасах, возможно, не полностью закрыт между Украиной и Россией, но ситуация стала намного лучше. Но с точки зрения живой силы это всего лишь вопрос математики и физики. Я не пытаюсь обвинить Украину в чем-либо. Для них это очень сложный вопрос. Но в течение особенно этого последнего года они просто не мобилизовали и не обучили достаточно солдат, чтобы заменить потери на поле боя", — заявил изданию один из чиновников.

Также он сказал, что администрация Байдена постарается "в последнюю минуту" предоставить Украине дополнительное оружие на миллиарды долларов, хотя это "вызывает опасения относительно потенциального воздействия на американские арсеналы и истощение ресурсов в других горячих точках".

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о том, что администрация Байдена требует от Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет.

Кроме снижения возраста в США хотят более жестких мер в отношении дезертиров. Чиновник администрации Байдена сказал, что Украина может оптимизировать свои нынешние силы, более агрессивно обращаясь с солдатами, которые дезертируют или уходят в самоволку.