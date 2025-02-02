Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о западных миротворцах в Украине "обретает форму".

Об этом он рассказал в интервью агентству The Associated Press.

Зеленский "выразил скептицизм" относительно идей президента Франции Эмманюэля Макрона. По его словам, "остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях".

"Представьте себе, есть контингент. Вопрос в том, кто главный? Кто главный? Что они будут делать, если будут российские удары? Ракеты, высадка, атака с моря, пересечение сухопутной границы, наступление. Что они будут делать? Каковы их мандаты?", - сказал президент.

На вопрос, задал ли он эти вопросы непосредственно Макрону, Зеленский сказал: "Мы все еще находимся в процессе этого диалога".

Ранее The Times писала, что против идеи ввода миротворцев выступает ряд стран ЕС, также неясна позиция США. И что этот вариант будет невозможно реализовать без согласия РФ.

Также СМИ писали, что в Евросоюзе растет недовольство идеей отправки миротворцев в Украину.