Украина должна выиграть войну против России, а мирное соглашение должно гарантировать, что РФ не вернется ни в Украину, ни куда-либо еще в Европу.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Мюнхенской конференции по безопасности.

По ее словам, война России против Украины отражает империалистические желания Москвы и намерения вмешаться в европейские дела.

На вопрос о том, какой должен быть план у Европы относительно Украины, глава датского правительства отметила, что ее ответ - "выиграть".

"Вы спрашивали, какой план по Украине? Позвольте мне сделать вывод. Выиграть войну. Такой план. Ведь какая альтернатива? Если мы позволим России принимать решения по европейским вопросам в 2025 году, это неправильный путь. Я никогда не верила, что война в Украине – это прежде всего Украина", – заявила Фредериксен.

Также она добавила, что сделает все для поддержания мира, отметив, что он должен быть надежным и справедливым.

"Мы можем доверять этому мирному соглашению, только если мы уверены, что Россия не вернется ни в Украину, ни где-либо еще в Европу. Поэтому нам нужно выиграть эту войну, и мы уже не можем говорить о войне, которая идет в Украине, как о не совместной войне. Мы являемся частью этого, и мы являемся частью этого уже три года", - сказала Фредериксен.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм на конференции в Мюнхене призвал вооружить Украину и гарантировать ей вступление в НАТО в случае повторного нападения РФ.

А канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что гарантией безопасности для Украины должна стать ее собственная "сильная армия". Поддерживать ее должны Европа и США.