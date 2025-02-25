Команда Дональда Трампа на первых переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде обсуждала готовность Москвы к прекращению войны и получила утвердительный ответ. Теперь американцы хотят узнать, какие условия для этого выдвигает Кремль.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью изданию Breitbart News.

"Нам нужно посадить обе стороны за стол переговоров, начиная с россиян. Поэтому на прошлой неделе мы встретились с ними, и главный вопрос этой встречи был: "Вы вообще заинтересованы в том, чтобы закончить этот конфликт, или нет?" Они сказали, что были бы заинтересованы – при определённых условиях. Мы не обсуждали, что это за условия. Следующий шаг – встретиться с ними снова в какой-то момент, с нужными людьми в комнате, и начать обсуждать, что потребуется, чтобы Россия остановила войну. И конечно, мы должны задать Украине тот же вопрос, потому что войну невозможно остановить, если обе стороны не согласятся", - рассказал Рубио.

По его словам, США начинают переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли достичь успеха.

"Возможно, этот процесс не увенчается успехом, но почему вообще кто-то должен критиковать президента Трампа за желание закончить войну, которая стоила миллиардов долларов, сотен тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?" - задал риторический вопрос госсекретарь.

Напомним, СМИ сообщали, что следующий раунд переговоров США и РФ состоится сегодня в том же Эр-Рияде. Однако в МИД РФ опровергли публикации прессы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Москва и Вашингтон проведут полноценные консультации, посвященные нормализации работы посольств.