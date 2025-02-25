США и Россия сегодня проведут второй раунд переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, эти переговоры будут "продолжением встречи" министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио на прошлой неделе, на которой не было представителей Украины и Евросоюза.

Die Welt пишет, что встреча будет посвящена Украине.

"Представители России и США сегодня вновь ведут переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде о будущем Украины", - говорится в сообщении.

Переговоры в Эр-Рияде проходят на следующий день после визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон. В США он заявил, что прекращение огня в Украине может наступить в течение нескольких недель.

Между тем Лавров заявлял, что Москва и Вашингтон на текущей неделе проведут полноценные консультации, посвященные нормализации работы посольств. О том, что на них будут затрагивать тему Украины, он не сообщал.

21 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал, что новый раунд переговоров Белого дома с Кремлём состоится 25 февраля в Эр-Рияде.