Москва и Вашингтон на текущей неделе проведут полноценные консультации, посвященные нормализации работы посольств.

Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, стороны обсудят восстановление работы посольств.

"Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два таких технических предварительных контакта. На этой неделе уже состоятся полноценные консультации, которые, я надеюсь, снимут искусственные препятствия, нагроможденные демократическими администрациями Соединенных Штатов за последние годы", - сообщил министр.

Формат и место встречи он не уточнил.

Глава МИД РФ также отметил, что Вашингтон все еще не назначил своего спецпредставителя по Украине в переговорах с РФ и призвал это сделать.

"Американцы должны своего специального представителя для этой цели определить", - сказал Лавров.

Кроме того, он заявил, что Россия прекратит боевые действия в Украине, только когда переговоры "дадут твердый устойчивый результат". В частности, он назвал обязательными условиями РФ "уважение территориальных реалий" и "железобетонная договоренность" о том, что Украина не вступит в НАТО.

Напомним, 21 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что новый раунд переговоров Белого дома с Кремлём состоится 25 февраля в Эр-Рияде.

Однако в Москве это опровергли и заявили, что переговоры на уровне глав профильных департаментов пройдут только в ближайшие две недели.