Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп вчера во время разговора по телефону обсуждали прекращение поставок оружия Украине. Кремль будет поднимать эту тему при любых контактах с Вашингтоном.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что президенты не обсуждали отправку миротворцев в Украину, привлечение ЕС или отдельных европейских стран к переговорам. Обсуждения таких тем не подтверждал и Трамп.

Зато собеседники обсудили "новый миропорядок", и Путин "говорил о необходимости выстраивания отношений, основанных на взаимном уважении". Песков заявил, что президенты "хорошо понимают друг друга, доверяют и намерены поэтапно идти к нормализации двусторонних отношений", но "потребуются время и усилия, поддерживаемые волей президентов для реставрации отношений".

Также президенты во время диалога "отметили огромный потенциал для реализации ряда проектов двустороннего сотрудничества в экономике".

В ближайшие два дня Москва и Вашингтон будут согласовывать даты следующих контактов и состав переговорщиков.

Песков добавил, что Украина "ничего не сделала для отмены атак" по объектам энергетики и назвал удар по нефтезаводу на Кубани саботажем. По его словам, Путин не отменял команду прекратить огонь по энергоинфраструктуре Украины.

Еще он сообщил, что Путин и Трамп не обсуждали проведение выборов в Украине.

Напомним, об обсуждении поставок оружия для ВСУ говорилось во вчерашнем отчете Кремля о переговорах президентов, однако Трамп отрицает, что такой вопрос поднимался.

Как мы писали, Украина и РФ сегодня обвинили друг друга в ударах по объектам энергетики, несмотря на вчерашнюю договоренность Путина и Трампа прекратить такие удары.