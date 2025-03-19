Президент США Дональд Трамп назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным "отличным".

Об этом американский политик заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Мы говорили о многом, в том числе о достижении мира в Украине", - сообщил глава Белого дома.

На вопрос, выдвигал Путин требование прекращения военной помощи Украине в рамках соглашения, Трамп ответил отрицательно: "Нет, он этого не говорил. Мы вообще не обсуждали помощь. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась" (при этом в официальном заявлении Кремля по итогам разговора с Трампом условие остановки помощи содержится - Ред.)

Президент США также заявил, что хочет торговать с Россией.

"Они этого хотят, и мы тоже. У них есть кое-что очень ценное для нас, включая огромные запасы редкоземельных металлов", - сказал Трамп.

"Знаете, у них огромный кусок недвижимости, самый большой - на самом деле, самый большой в мире среди стран, и с огромным отрывом. И на этой территории у них есть ресурсы, которые мы могли бы использовать, честно говоря, и которые могли бы использовать другие", - добавил он.

Трамп также заявил, что нынешние отношения Москвы и Пекина - это "брак по расчету", на который Москву подтолкнули западные санкции.

"Обама фактически вынудил их объединиться из-за своих энергетических и других плохих политических решений. Это был брак по расчету, который в нормальных условиях не состоялся бы", - сказал Трамп.

При этом и США, и Россия хотят "поладить" с Си Цзиньпином, добавил президент США.

"Сейчас они, вероятно, дружат, но мы будем дружить с обоими", - сказал Трамп.

Ранее близкий к Путину участник переговоров Кирилл Дмитриев официально назвал телефонный разговор президентов России и США идеальным.

Главные выводы из разговора Путина и Трампа мы публиковали в отдельном материале.