Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.

Об этом сообщается в пресс-релизе Кремля по итогам телефонного разговора двух политиков.

"Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, которые выступают в НХЛ и КХЛ", - говорится в заявлении.

Напомним, сразу после начала войны Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила Россию и Беларусь от всех международных хоккейных турниров.

Между тем, как сообщали западные медиа, в Международном олимпийском комитете призвали федерации допустить российских и белорусских спортсменов к отбору на зимние Олимпийские игры следующего сезона. В МОК "совершенно ясно заявляют, что хотят найти решение, которое позволит нейтральным спортсменам участвовать в зимних Олимпийских играх".

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