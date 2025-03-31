Сегодня к вечеру российские военные паблики заявили, что армия РФ захватила село Разлив в Донецкой области к юго-западу от Курахово.

Телеграм-каналы РФ публикуют оттуда видео с вывешиванием флагов.

Украина официально этого не подтверждала.

Украинский военный паблик DeepState фиксирует присутствие российских войск в нескольких точках Разлива.

"Россияне доходят до села пешком или осуществляется заброс на технике. Так что в "красных точках" образовались накопления противника, спрятавшегося по подвалам, домам и т.д.", – пишет паблик.

Он также сообщает, что армия РФ "имеет возможность на восточных окраинах села свободно передвигаться". И на данный момент неизвестно, остались ли ещё в селе украинские войска или россияне его заняли уже целиком.

Между тем украинский военный с позывным Мучной заявил, что россияне захватили большую часть Разлива.

"Наших в селе нет, противник закрепился и установил тряпку (флаг РФ - Ред.) в центральной и западной частях села. Разлив находится под полным контролем врага, кроме юго-западной промки (серая зона), дальше уже рубежи нашей обороны", – написал он.

Захват Разлива открывает дорогу россиянам для выхода на трассу Курахово-Запорожье, в тыл к украинским войскам в районе Константинополя и с угрозой для села Богатырь, которое находится на трассе.

Штурмовые действия РФ в направлении Разлива - часть общего наступления российских войск по дуге от Покровска до Великой Новоселки с целью выхода к Днепропетровской области. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1132-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 31 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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