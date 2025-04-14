В понедельник, 14 апреля, в Украине идет 1146-й день войны с Россией.

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8.33 В Харькове ночью был удар "Шахедов" по предприятию на Салтовке. По словам мэра Терехова, загорелся склад с продуктами питания.



8.10 В Одессе во время вчерашней атаки "Шахедов" травмированы семь человек, заявили в ГосЧС.

Поврежден объект инфраструктуры, больница, СТО, автомобили.

8.05 Трамп прокомментировал удар по Сумам и назвал его "ошибкой", но добавил, что "эта война - война Байдена".

"Я думаю, это было ужасно, и мне сказали, что они допустили ошибку. Но я считаю, что это ужасная вещь. Я считаю, что вся эта война - ужасна", - сказал президент США, отвечая на вопросы журналистов.

"Эта страна (США) никогда бы не позволила этой войне начаться, если бы я был президентом. Эта война - позор. Миллионы людей погибли, хотя должны были быть живы. По всей Украине разрушаются города. Вся культура исчезает", - добавил он.

Также он раскритиковал Байдена, который дал Украине миллиарды долларов и "позволил войне начаться".

"Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень короткий промежуток времени. Это война, которая была при Байдене. Он дал им (Украине - Ред.) миллиарды и миллиарды долларов. Он никогда не должен был позволить, если бы у него были мозги, которых у него не было и нет, и теперь это доказывается. Он позволил этой войне начаться. А я бы точно нет. Эта война никогда бы не произошла. Но помните это. Это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы могли спасти много жизней", - заявил Трамп.

Отметим, что комментарий Трампа в отличие от реакций других западных лидеров не содержит прямых осуждений РФ. Зато содержит осуждение Байдена.

Детальнее о прилете по Сумам мы писали здесь.