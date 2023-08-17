Украинские войска продвинулись южнее освобожденного накануне Урожайного.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

"В направлении южнее Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах" , - сказал он.

Российские же паблики продолжают писать, что украинские силы атакуют также на восток от Урожайного..

Оценки продвижению Украины в Урожайном дают и западные СМИ. New York Times пишет, что отвоевание "крошечного села" означает, что Украина теперь удерживает позиции на обоих берегах реки Мокрые Ялы, что открывает ей больше возможностей

Ранее Генштаб показал видео боев за Урожайное на Времьевском выступе.

Как мы писали, война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.