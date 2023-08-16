Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал свежую вечернюю сводку с фронта.

Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:

ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах. Об освобождении украинскими войсками Урожайного на Времьевском выступе в сводке не сообщается, однако говорится, что россияне обстреляли его. Произошло 15 боестолкновений. Отражены российские атаки на направлениях: Купянском – в районе Сеньковки, Бахмутском – в районе Богдановки, Авдеевском – в районе Авдеевки, Марьинском – в районе Марьинки. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Лиманском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений. Армия РФ нанесла 7 ракетных и 67 авиаударов, совершила 30 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов. ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 БПЛА "Shahed-136/131".

Ранее замминистра обороны Анна Маляр заявила об освобождении села Урожайное на Времьевском выступе.

Война в Украине идет уже 539-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По Украине прошлой ночью были пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов. 16 из них были сбиты. Кроме того, зафиксировано восемь пусков из комплексов С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областям. Сильнее других пострадал Львов, туда попало шесть ракет. В городе и области повреждено около 120 домов – как многоквартирных, так и в частном секторе. В Луцке пострадало промышленное предприятие. Там погибли три человека.

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