Что происходит на фронте 17 августа. сводка Генштаба ВСУ
В четверг, 17 августа, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.
Главное из нее.
За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из РСЗО.
За прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Сеньковки Харьковской области.
На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.
На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.
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