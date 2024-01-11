Глава МИД Венгрии Петер Сийярто планирует провести встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Ужгороде.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто слова которого приводит телеканал ATV.

По его словам, встреча состоится 29 января. Во время встречи будут обсуждать подготовку к встрече премьер-министра Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Если все пойдет хорошо, есть подтвержденная дата 29 января, мы встретимся с украинским коллегой, с министром Кулебой в Ужгороде, чтобы увидеть, может ли встреча на высоком уровне помочь ситуации", – сказал Сийярто.

Украинский МИД подтвердил, что в Ужгороде пройдет встреча Кулебы с венгерским коллегой. На ней также будет присутствовать глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Ключевыми темами станут организация встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в целях продвижения важных для Украины решений в Европейском Союзе и комплексного развития двусторонних отношений", - сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Ранее Сийярто поговорил по телефону с главой Офиса президента Ермаком. В разговоре тоже обсуждали подготовку к встрече Орбана и Зеленского.

Также в Офисе президента назвали возможные темы переговоров Орбана и Зеленского: закон о нацменшинствах, экономика и транзит. Отметим, что Будапешт обещает блокировать вступление Украины в ЕС и уже ветировал выделение ей 50 млрд евро Евросоюзом.