Вступление Украины в Евросоюз займет годы, а не десятилетия.

Такое заявление в беседе с сотрудником чешского издания Novinky сделала вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова.

На вопрос журналиста Novinky, пройдут ли годы или десятилетия, прежде чем Украина присоединится к Союзу, она ответила: "Я бы сказала, что это скорее годы".

Йоурова добавила, что Украина может еще до вступления в ЕС наладить цифровое взаимодействие с сообществом, сотрудничество по энергетике, транспортной инфраструктуре, а также получить доступ к европейскому рынку, но с определенными ограничениями.

При этом Йоурова отметила, что "процедурно самыми близкими к ЕС странами являются Черногория, Сербия, Северная Македония и Албания".

А вот премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает Украину не готовой ко вступлению в ЕС.

В Ирландии опасаются, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться крахом для нескольких отраслей экономики страны.

Ранее мы подробно анализировали, что означает для Украины решение ЕС о начале переговоров по поводу вступления в сообщество.