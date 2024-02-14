Экс-глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Украина вряд ли вступит в Европейский союз в ближайшие пять лет.

Об этом он сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung.

Юнкер придерживается мнения, что Украину можно было интегрировать в ЕС частично и постепенно.

"Если дифференцированное членство облегчает перспективу членства, я принципиально не против этого. Я больше не занимаюсь деталями переговоров, но постепенное сближение, своего рода почти членство Украины, вероятно, стоило бы рассмотреть. В любом случае это было бы более реалистично, чем полноправное членство в ближайшие три-пять лет", - сказал Юнкер.

Он еще раз повторил свое недавнее заявление, что "коррупция является постоянной проблемой в Украине". А также сказал, что Киев должен "понимать, что существуют предварительные условия, которые должны быть выполнены".

Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии по вопросам ценностей и прозрачности Вера Йоурова тоже говорила, что вступление Украины в Евросоюз займет годы.

А вчера посол США в Альянсе Джулианна Смит заявила, что Украина не получит приглашение в НАТО на летнем саммите в Вашингтоне.