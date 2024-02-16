Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Киев в ближайшие недели.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я приеду к середине марта. Вы можете ждать меня в ближайшие недели", - заявил французский президент.

Напомним, предыдущий визит Макрона в Киев был отменен по "соображениям безопасности".

Также появлялся фейковый сюжет телеканала France 24, в котором говорилось, что Эмманюэль Макрон отменил визит в Киев, потому что украинские спецслужбы якобы планировали покушение на президента Франции по заданию Зеленского.

Телеканал France 24 опроверг, что он выпускал подобный сюжет.

"Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с использованием искусственного интеллекта", - заявили в пресс-службе телеканала.

Между тем сегодня Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение в Париже о гарантиях безопасности для Украины. Соглашение подписано на 10 лет, но будет действовать пока Украина не вступит в НАТО.