"Приеду к середине марта". Отменивший поездку в Киев Макрон объявил о новом визите в столицу Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет в Киев в ближайшие недели.
Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я приеду к середине марта. Вы можете ждать меня в ближайшие недели", - заявил французский президент.
Напомним, предыдущий визит Макрона в Киев был отменен по "соображениям безопасности".
Также появлялся фейковый сюжет телеканала France 24, в котором говорилось, что Эмманюэль Макрон отменил визит в Киев, потому что украинские спецслужбы якобы планировали покушение на президента Франции по заданию Зеленского.
Телеканал France 24 опроверг, что он выпускал подобный сюжет.
"Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с использованием искусственного интеллекта", - заявили в пресс-службе телеканала.
Между тем сегодня Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали двустороннее соглашение в Париже о гарантиях безопасности для Украины. Соглашение подписано на 10 лет, но будет действовать пока Украина не вступит в НАТО.