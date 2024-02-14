Появился фейковый сюжет телеканала France 24, в котором говорится, что Эммануэль Макрон отменил визит в Киев, потому что украинские спецслужбы якобы планировали покушение на президента Франции по заданию Зеленского.

Данное видео и кадры из него распространялись во французском сегменте соцсети Х и по российским телеграмм-каналам.

Утверждается, что якобы именно поэтому президент Макрон отменил свой запланированный визит в Украину.

В "новостном выпуске" и в текстовых сообщениях утверждается, что над операцией по устранению Макрона якобы работал глава ГУР Кирилл Буданов, он же и курировал киллеров, а ответственность за покушение собирались переложить на РФ. Но "всё испортил" экс-главком Залужный, который предупредил французов через свои каналы.

Телеканал France 24 уже опроверг, что он выпускал подобный сюжет.

"Этот сюжет никогда не транслировался нами, и наши журналисты никогда не выступали с такими утверждениями. Это видео было создано с использованием искусственного интеллекта (ИИ)", - заявили в пресс-службе телеканала.

Ранее соцсети заполонили дипфейки с украинскими политиками и военными.

В частности, ИИ создал "видеообращение", в котором тогдашний главком ВСУ Залужный призывал армию к вооружённом перевороту и обвинил Зеленского в предательстве. Ролик запустили российские телеграм-каналы, играя на появившихся слухах о разногласиях между президентом и главкомом ВСУ.

Мы также сообщали, что россияне распространяли дипфейк с Арестовичем.